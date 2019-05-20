房協大坑辦事處招牌失修　屋苑法團安排工人今拆除

位處大坑浣紗街龍濤苑地下的房屋協會申請組辦事處，與龍濤苑業主立案法團最近爆出維修爭議。該大廈上的「香港房屋協會」招牌今早(20日)終拆除，工人早上約10時起開始工程，逐塊鋁片移除，屋苑法團主席梁小姐指，拆除外牆房協招牌連同鋁條花費至少15萬多港元，正考慮向房協追收相關款項，至於會否重新鋪上新招牌，她表示根據公契，不可隨便改變大廈外貌，除非得到百分百業主同意。



該大廈一樓外牆簷篷的鋁質飾條及招牌疑年多前起失修，上月有逾10呎長鋁條跌落行人路。房協指該處屬公共地方，保養由法團負責，但有區議員認為房協作為「物主」責無旁貸，為免再生意外，法團早前已展開拆除飾條工程，今日再移除招牌。



房協回覆東網查詢時指，屋苑法團主席堅持今日進行清拆工程，房協無奈接受，至於工程後的安排，暫未有定案。



屋宇署指，因應舉報於去年3月曾派員視察上址，發現一樓簷篷及外牆金屬窗框有欠妥善及失修情況，但無明顯危險，遂於同年5月發信予龍濤苑業主立案法團勸喻其進行修葺工程。直至去年9月再收到舉報指上址3樓平台外牆有失修情況，該署視察發現3樓外牆金屬格柵有鬆脫，但無明顯危險，要求法團與各業主作出協商，早日進行修葺工程。該署又指，知悉有關方面正進行清拆工程，以移除上址外牆鬆脫的部分，會繼續跟進個案。