將軍澳違泊嚴重　區議員倡推智能共享泊車

香港泊車位不足，導致違泊問題嚴重。近來港府計劃推行智能停車場，然而有區議員認為，智能停車場興建過程需時多年，「遠水不能救近火」，因此提出在政府或公營機構等場地推行智能共享泊車試驗計劃，讓車位業主在車位閒置時段與其他車主分享，並建立平台進行資訊共享，車主可預約閒置車位時段泊車。區議員認為，此舉可令車位更物盡其用，並可率先於政府停車場中試用。



將軍澳區違泊問題一直嚴重，根據運輸署今年3月數據顯示，區內共有9個臨時公眾停車場，車位數目合共約有2300個，午夜時段共泊有約1900部車輛，但晚間路旁共有約1900部非法泊車。西貢區區議員張美雄表示，區內不但行車路出現違泊問題，甚至有車輛泊上海濱長廊。



張認為，近年私家車增長迅速，即使政府計劃興建智能停車場亦未能追上私家車增長率。因此，他於西貢區議會交通及運輸委員會周四(23日)的會議提出動議，要求在政府或公營機構等場地推動智能共享泊車試驗計劃。



他指參考鄰近地區，如台灣的經驗，透過車位資訊共享，可解決泊車時間錯配情況，如車位業主平日駕車上班，車位便有8至10個小時閒置，建議將該部分空檔時間讓出來給訪客泊車。