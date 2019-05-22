發展城市地下空間　政府倡先推九龍公園方案

土木工程拓展署和規劃署展開「城市地下空間發展：策略性地區先導研究」第2階段公眾參與活動，在4個策略性地區的概念方案中，建議優先推展尖沙咀西的九龍公園概念方案。



九龍公園概念方案包括建造多用途的地下空間，內設全天候和無障礙的地下行人網絡，亦提供多元設施，例如社區空間、零售/餐飲和泊車設施等，以回應地區的迫切需求，並優化地下空間的使用。



兩署在擬定九龍公園概念方案時已作多方面考慮，以提供多元空間，並提升區內暢達性及優化步行環境，亦會致力減少發展地下空間對公園的潛在影響，以及保留公園內的古樹名木、文物建築及鳥湖。擬議的概念方案亦包括在地下空間發展完成後，優化九龍公園的園區，構建一個可持續綠色公園。



該研究於2015年6月開展，旨在探討4個策略性地區，即尖沙咀西、銅鑼灣、跑馬地以及金鐘/灣仔的地下空間發展潛力。第1階段公眾參與活動於2017年2月完成。結果顯示，市民普遍認同適當利用地下空間和提供全天候行人網絡，可以紓緩街道上過度擠迫的步行環境和改善行人連接性，亦可透過整體規劃為社區提供多元化及有利民生的用途/設施。



為期3個月的第2階段公眾參與會就該研究的最新建議，包括擬議的九龍公園概念方案諮詢市民意見。主要活動包括巡迴展覽、聚焦小組會議、周末公眾活動及諮詢主要持份者。部分巡迴展覽將運用虛擬實景技術，協助公眾了解地下空間的未來構想和優化後的九龍公園。