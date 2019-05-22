轟私隱署無牙老虎　議員動議加強保障市民私隱

過去香港多次出現私隱災難，個人資料外洩屢見不鮮，包括因管理不善在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空，去年外洩940萬客戶的個人資料、選舉事務處遺失選民登記冊等。立法會今(22日)討論由議員梁美芬動議的「追上科技發展，加強保障市民私隱」議案，多名議員批評個人資料私隱專員公署如同無牙老虎。議案以43票贊成、1票反對、12票棄權獲得通過。



梁美芬指出，選舉處3年前令300多萬名選民資料不翼而飛，最近又再遺失8000名選民資料，卻無人負上責任，批評保安設計離譜，未能合理保護選民個人資料。而她又作為國泰遺失個人資料的苦主，國泰以一年免費身份保障服務作補償，但有關公司有洩露私隱前科，直言做法「得啖笑」。



她續指，歐盟去年生效的《通用數據保障條例》(GDPR)規定，相反個人資料私隱專員公署卻如同無牙老虎，未有規定及時通報和通報內容等，故香港應盡快作出修訂追回落後。



議員葛珮帆亦提及去年國泰外洩風波和選舉處一再遺失選民資料，認為都反映私隱條例的不足，而她過往已多次指出漏洞，包括未有阻嚇性懲罰，但有關方面一直原地踏步，相反歐盟去年已實施「好辣」的新規定，香港應盡快全面檢討。



議員楊岳橋批評，選舉處3年前遺失兩部載有選民資料的手提電腦至今未有官員問責，而去年國泰外洩資料延遲5個月通報又毋須負上任何責任，卻未見私隱署有實際行動針對犯錯的人，認為凸顯出私隱條例無用及不足。



政制及內地事務局局長聶德權表示，政府認同有需要研究如何完善保障個人私隱的規管，並對修訂建議持開放態度，當局正聯同個人資料私隱專員檢討私隱條例，包括從是否設立強制性通報機制、保留時限、處以罰款等方向入手。