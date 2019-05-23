鋰電池可着上身發熱外套不是夢　理大發明獲國際獎項

科技融入生活，可穿戴的電子產品，如發熱外套、智能鞋墊等帶來不少方便。香港理工大學紡織及服裝學系研發了一款超柔軟及高效能的織物鋰電池，不但可摺疊彎曲至半徑小於1毫米，更可摺疊超過1000次，其效能仍能保持不變，體積相比傳統鋰電池細小及輕，厚度小於0.5毫米。該發明於今年4月獲第47屆國際發明展的金獎及2項特別優異獎。



傳統鋰電池有不少限制，包括設有標準尺寸規格，限制了設計的靈活程度，加上體形大及堅硬，另電池壽命短，應用在可穿戴的電子產品時會帶來不便。市面現時亦有可彎曲的鋰離子電池，但彎曲的半徑只達25毫米，儲電性能亦較傳統鋰電池低。



該學系教授鄭子劍表示，研究團隊花3年時間完成研發，織物鋰電池利用理大專利的聚合物輔助金屬沉積法，將高導電金屬均勻地沉積在經處理的織物上，如棉質及碳布，由織物代替容易破損及硬身的金屬箔，以充當集流體及提高柔軟度。用家穿上相關織物時將不會感受到鋰電池，更可以洗滌整件衣物，其電池能使用長達2天，較現有的電子產品只可使用約10多個小時長。



被問到織物鋰電池的安全程度，鄭指，該電池通過防撞及防壓的標準測試，團體亦嘗試在電池運作期間剪裁電池，其效能沒有受影響，亦沒有出現急速升溫、燃燒及爆炸的情況。