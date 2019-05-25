網申居屋宣傳不足　居屋中心大排長龍

房委會本月推售6個新居屋屋苑，並首次提供網上申請途徑。惟不少市民仍到樂富房委會中心拿取居屋申請表格，導致現場大排長龍。有市民認為，對於網上申請成效存疑，擔心會有「死機」情況，不能申請，因此親身拿取表格申請會「相對穩陣」；亦有市民批評政府推出網上申請的宣傳「麻麻地」，因有不少申請者不知道可以經網上申請居屋，亦有長者因不懂使用電腦，要親臨現場拿取表格。



東網記者今午(25日)約5時在樂富房委會中心視察，發現不少市民輪候排隊拿取申請表格。市民溫先生表示，自己懂得使用互聯網，因此會嘗試進行網上申請，今次親自取表格的原因，是幫助不懂使用互聯網的朋友拿取。他認為，政府今次推出網上申請的宣傳方式「麻麻地」，因大多數人仍未知有該申請方法，而自己仍需時了解網上申請的程序。他又指，個人心儀單位是長沙灣凱德苑或何文田冠德苑，因為地理位置方便，但認為當中部分單位設有露台，會「好嘥位置」。他透露將與家人一起透過綠表申請，希望抽到一個400多呎的居屋。



市民陳先生表示，基於家中的互聯網網速慢，又擔心網頁或會突然「死機」，導致申請未能成功遞交，因此親臨房委會中心取表仍是穩陣做法。陳指自己即將結婚，希望擁有二人世界，單位只需200至300呎，價錢介乎300至400萬港元內都可以應付，笑言：「抽到當中頭獎添啦！」

