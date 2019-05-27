庭上爆馮永業曾指與陳婉玉是十幾年男女關係　唔敢畀老婆知

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀的丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，在政府任職期間涉嫌收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉51萬港元後，疑使用該筆款項買樓，馮永業與陳婉玉二人被廉署控以受賄、行賄和公職人員行為失當3罪，案件今(27日)在區域法院續審。控方傳召廉署首席調查主任李竟成出庭，供辯方盤問。



辯方向李指出於2016年11月3日，他替馮於進行第一次錄影會面時，馮在會面中曾表示他與陳在當時有男女關係，馮更進一步解釋與陳的關係就如「夫婦」般，「除咗無名份」，並指是一段「好長嘅關係」，馮並指「已經十幾年，真係好好嘅朋友」。馮又指他與陳的關係「唔敢畀老婆知」，馮並指「愛情嘅發生同公務係冇關係嘅」。



就買樓方面，馮又指多年來已買過不少物業，並與陳同用一個地產代理。



於第二次會面中，馮又指喜歡每一、兩年搬一次屋，馮並指會不偏不倚處理政策，亦不會優待任何人。證人同意所指。



案中首被告馮永業，早前已離任機管局企業發展執行總監一職，他被控公職人員接受利益及公職人員行為失當共兩罪。案發時任港聯直升機有限公司、港聯航空有限公司或港聯直升機(香港)有限公司董事兼股東的次被告陳婉玉，則被控一項向公職人員提供利益罪。