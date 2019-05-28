內地女商人認洗10億黑錢　判監5年

與丈夫一同經營電腦銷售生意的內地女商人劉素君(34歲)，聲稱應胞弟要求來港開銀行戶口。該戶口在2015至2016年的12個月間，處理超過1.36億美元(約10.67億港元)的犯罪得益。她今天(28日)在高院原訟庭承認一項處理犯罪得益罪，被判入獄5年。



案情透露，一間捷克公司2016年9月接獲詐騙電話，對方假扮公司主席，指示受害公司將99.7萬歐元(約875萬港元)匯到香港。受害公司在匯款後翌日發現受騙，便先後向捷克和香港警方報案。香港警方追查騙款流向，發現款項不斷在不同戶口流傳，當中包括一個由「興信洪貿易有限公司」開設的恒生銀行戶口，本案被告劉素君是興信洪貿易唯一股東和董事，亦是戶口的唯一授權簽署人。警方查到在2015年9月16日至2016年9月29日之間，該戶口有存款逾1000次存款紀錄，金額約1.36億美元；提款紀錄則有1300多次，金額同樣是1.36億美元。這些提存大部分是轉賬，有本地亦有往來中港兩地的戶口。



被告在去年1月13日來港時被拘捕。她被捕後表示，是她的弟弟劉宗威叫她在港開戶口，用作其生意用途。她遂在2015年9月16日，與一名不知身份的男子來港開戶，完成後把銀行卡和網上銀行編碼器交給陌生男子，相信對方會轉交給其弟。她稱對弟弟的生意並不知情。而現在她承認，她是知道或有合理理由相信，在其戶口流傳的錢是犯罪得益。



被告今求情時繼續強調她是信任弟弟，所以才聽他指示來港開戶口，她本人無直接參與洗黑錢，亦無從中獲益。不過法官引述其背景口供，指她由10多歲起已跟隨父親做生意，不相信她對犯罪計劃一無所知。法官認為她的參與度不低，而且涉款金額龐大，犯罪計劃周詳及有組織，又持續達12個月和涉及跨國因素。考慮上述因素及被告認罪後判監5年。