荔枝窩永續計劃展開　梅子林蛤塘斷電40年再接通

隨着荔枝窩永續計劃展開，推動鄉郊可持續發展，斷電近40年的沙頭角梅子林及蛤塘今日(28日)重新有電力供應。梅木林村代表曾玉安表示，恢復供電對鄉村持續發展很重要，他下一步希望為鄉郊設置公廁等設施，便利村民及遊人，期望可起帶頭作用，令政府加快改善鄉郊設施的步伐。



梅子林及蛤塘位於船灣郊野公園之東北山區地帶，鄰近荔枝窩。曾玉安指80年代初期，隨着村民移居海外或出外就業，村內人口減少，供電系統亦切斷，但近年開始有移居海外的村民回流，亦有退休的村民搬回村內居住，需要電力供應，故重新接駁電源很重要。



目前梅子林村有三戶重新駁電，蛤塘則有兩戶。梅子林其中一戶村屋將租予香港大學設立沙頭角故事館，做鄉村藝術活動及展覽館，宣傳客家文化及介紹周邊環境等。



兩村今日舉行通電儀式，一眾嘉賓包括環境局局長黃錦星、鄉郊基金會主席林超英等為梅子林村的一口古井重新髹上金漆，曾玉安指該口井建於1954年，曾是生活主要水源，至村內建有水塘才停用，曾指，村內要有水電供應，才有利於配合鄉郊持續發展。