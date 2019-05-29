西隧周六起加價$5至$15　私家車新收費$75

西隧本周六(6月1日)起加價5至15港元，加幅介乎3.7%至8.1%。私家車隧道費會由目前70港元，加至75港元；的士由65港元加至70港元；小巴由80港元加至85港元，輕型、中型及重型貨車的收費俱會加5港元，新收費為85港元、105港元及135港元。單層巴士、雙層巴士分別加10港元及加15港元，新收費為140港元及200港元，當中雙層巴士加幅最大。電單車收費則維持25港元不變。



西隧表示，自通車以來每個財政年度的淨收入，均遠低於《西區海底隧道條例》所規定的最低估計淨收入，為確保能持續穩健營運，並對日益增加營運開支壓力下，有需要調整收費水平。



同時，西隧將「非載客的士深宵優惠」及「貨車深宵優惠」延長至明年1月31日。



另外，運房局表示由於政府不再推展涉及三隧分流的調整收費方案，西隧希望在維持專營權下的調整隧道費安排，政府和西隧未能就代繳專營巴士使用西隧的隧道費安排再作磋商，因此有關安排需待西隧專營權於2023年8月屆滿後，其他政府隧道的收費安排作相同處理。



西隧加價表



車種/現行法定隧道費/現行實際隧道費/新實際隧道費(今年6月1日起實施)/加幅

電單車及機動三輪車/$140/$25/$25/$0

私家車及電動載客車輛/$240/$70/$75/$5

的士 /$240/$65/$70/$5

公共及私家小型巴士/$290/$80/$85/$5

輕型貨車/$340/$80/$85/$5

中型貨車/$525/$105/$110/$5

重型貨車/$725/$135/$140/$5

單層巴士/$290/$130/$140/$10

雙層巴士/$430/$185/$200/$15

貨車超過兩條車軸的每條額外車軸/$240/$30/$30/$0