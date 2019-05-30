6國15名議員發聯署信　要求港府撤回修訂《逃犯條例》

政府修訂《逃犯條例》再傳來國際社會的關注聲音。以英國為基地的組織「香港監察」（Hong Kong Watch），周三（29日）在網上刊登一封來自6個國家共15名議員的聯署公開信，要求特首林鄭月娥考慮撤回《逃犯條例》修訂草案，並探討其他處理逃犯的可行方法。



聯署者來自英國、德國、加拿大、奧地利、馬來西亞及美國，包括英國上議院議員奧爾敦（David Alton）、英國下議院議員兼自由民主黨黨鞭卡邁克爾（Alistair Carmichael）、保守黨下議院議員布魯斯（Fiona Bruce）、德國國會議員埃卡特（Katrin Göring-Eckardt）、加拿大副影子外交部長杰努斯（Garnett Genuis）、奧地利歐洲議會議員魏登霍澤（Josef Weidenholzer）、馬來西亞國會議員兼東盟國會議員人權組織主席聖地亞哥（Charles Santiago）、美國參議員科頓（Tom Cotton），以及史密斯（Christopher W. Smith）等7名美國眾議員。



聯署者表示認同陳同佳案須訴諸公義，然而這可以通過法律學者及立法會議員提出的其他經妥協的替代方案處理，此做法可讓香港有更多時間考慮應否進一步改革，並達致符合保障基本人權和法治的解決方案。



聯署者又稱，香港現行的引渡法例設置了一道防火牆，區隔中港兩地的法律制度，有助捍衞香港法治；又指出國際社會對香港強健法治和自治的信心，屬於聯署者所屬國家的重要利益，所以希望特首可以考慮撤回修訂草案並探討其他選擇。