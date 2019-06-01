日籍藝術家外牆塗鴉　中區鴻德大廈變打卡熱點

舊樓橫街窄巷大多予人污穢濕𣲷𣲷的感覺，但原來經美化後可變身成打卡熱點。市區重建局兩年前完成翻新中環中心地下的社區共享空間「H6 CONET」後，去年中與毗鄰四十年樓齡的鴻德大廈業主立案法團磋商，美化大廈面向興隆街的外牆，並邀得一名居港六年的日本藝術家負責設計及繪畫，一幅鮮艷的壁畫，展示了香港由昔日小漁港蛻變成國際都會。



負責設計及繪畫壁畫的是日本藝術家Takamitsu Takagaito，六年前與南非籍的太太來港，他經常創作不同類型的街頭壁畫，坦言香港是一個擁有多元化及不同文化背景的城市，可容納較開放自由的設計，故在鴻德大廈外牆加入大膽的色彩對比。



畫中以一名戴有香港市花洋紫荊頭飾的亞洲女性伸手望向遠方，象徵香港是開放、擁抱多元文化的城市；藍綠的波浪，紅色小紙船和鮮魚，描繪出香港從昔日的小漁港蛻變成國際都會；同時亦加入街市的紅色膠燈、鐵閘以及西方現代的霓虹燈及摩天大樓，寓意香港是中西合璧的文化大都會，以及灣仔歷史建築「和昌大押」的招牌形狀。



Taka指整幅壁畫花上三個星期完成，5月底完成繪畫，最困難之處是以立體呈現港式老招牌「鴻德大廈」的名字，同時亦需長時間在潮濕及炎熱的天氣中繪畫。鴻德大廈業主立案法團委員方小姐指大廈牆身加上壁畫後煥然一新，「中環人壓力好大，行過見到都可以抖抖氣，好似幫大廈換咗套新西裝咁！」

