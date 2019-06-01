每日一片：私家車自炒撞欄　司機棄車馬路狂奔？

發生交通意外，第一時間當然是報警，如果有人選擇棄車逃走，行徑就相當有可疑。昨日(31日)一架私家車自炒埋欄杆後，司機及乘客竟先後棄車逃去，過程被車Cam全程攝錄。事件引來網民諸多猜測，有人以逃走司機外形非常年輕，不排除是「揸大膽車」出事。



現場是元朗大旗嶺路，事發於昨日下午約3時，從車Cam所見，該架私家車沿大旗嶺路行駛，但行得左搖右擺，更多番企圖駛過對面行車線企圖越線，但因現場多車而終告失敗。惟私家車駛至大樹下東路的分岔位時，私家車突然在冇收油情況下，直剷上欄杆，而跟隨私家車之後的一架的士亦隨即停車。不出數秒，私家車上司機及乘客先後落車，但兩人並非視察車身損毀情況，反而拔足狂奔，向大樹下東路方向逃去。



不少網民指逃離現場的司機及乘客相當年輕，懷疑是無牌駕駛，「望個樣好細個，似揸大膽車。」「其實佢係咪無牌駕駛？所以即刻走，再搵朋友過嚟頂？」「 似無牌偷爸爸架車揸」。亦有眼利網民發現，的士一直追隨私家車之後，可能兩車在追逐中。「係咪執法部門做緊嘢？」



警方發言人指，事發時一架的士在十八鄉迴旋處外線被私家車所撞，私家車事後沿大旗嶺路逃走，在靠近大樹下東路撞毀路邊約2米欄杆，事發後，車上司機及乘客棄車不顧而去，警方正就事件調查。