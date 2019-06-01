極光展關注暖化　港畫家零下25°C赤手繪畫險凍僵

西方有一個古老傳說，指能看見極光的人便能得到一輩子幸福，自此極光令很多旅客神往，惟在全球暖化及污染問題嚴重下，極光或會有消失的一天。為喚起市民對全球暖化及污染問題的關注，國際極光協會(總部)主席星雨及極光畫家黃學豐於本年3月勇闖北極圈，在零下25度下拍攝及繪畫極光，並於今天(1日)在尖沙咀文化中心大堂舉行「國際極光藝術展2019」。



其中星雨拍攝的作品「和平極光」在挪威北角拍攝，圖片下方是地球兒童大圓石紀念碑。紀念碑於1988年由來自七大洲的7名兒童共同完成，象徵希望、和平與友誼等，而7個紀念碑旁有一座「母親與兒童」紀念雕塑。



星雨希望透過此藝術品宣揚和平、反戰思想和保護兒童等信息，當中紫紅色的極光像心心、鯨魚、白鴿或飛機。特別的是，當時星雨看不到該紫紅色極光。星雨表示，極光不能單靠肉眼捕捉，要靠經驗及鏡頭。黃學豐則稱，可透過長時間觀察極光，捕捉最美時刻並以藝術形式呈現，又指在寒冷下需要戴手套，難以捉緊畫筆，故最終除下手套繪畫，惟因太投入，感到手部麻痹才想起要用暖包，幾乎凍僵。