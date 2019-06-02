港澳台居民申領居住證　可申請當地公共租賃住房

中國重慶市自上周六(6月1日)起，市內所有公安戶籍窗口均可受理港澳台居民辦理居住證。港澳台居民在當地辦理居住證後，可享有國家規定的相關公共服務，並可享有重慶市規定的4項公共服務，其中包括申請當地公共租賃住房。



當地政府日前出台「重慶市申領發放港澳台居民居住證實施細則」。證件持有人可享受國家規定的勞動就業，參加社會保險，依法繳存提取和使用住房公積金等各項權利，以及義務教育公共就業服務，基本公共衞生服務等各項公共服務。



證件持有人可享受重慶市規定的4項公共服務，包括申請租住當地公共租賃住房；年滿65周歲則可申請辦理乘坐市內公共交通工具相關優惠；參與社會管理，可以申請列席重慶各級政協會議，受邀擔任警風監督員，加入重慶市青年企業家協會等組織；在市內任意辦稅大廳就近辦理重慶市通辦的涉稅事項。



據了解，港澳台居民只要在內地居住半年以上，符合有合法穩定就業、合法穩定住所、連續就讀條件其中之一，據本人意願即可申領居住證。統計顯示，重慶市自開通港澳台居民居住證申領工作以來，共服務辦證2400餘人。