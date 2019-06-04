天氣預報：黃雨警告生效　西貢港島東或嚴重水浸

【09：15】天文台發出局部地區大雨報告，指西貢區及港島東區雨勢特別大，在上午9時10分的過去1小時錄得超過70毫米雨量，有可能出現嚴重水浸。



【09：05】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。



【09：00】天文台在發出局部地區大雨報告，指西貢區雨勢特別大，於上午8時55分的過去1小時已錄得超過70毫米雨量，有可能出現嚴重水浸。



【08：30】天文台在早上8時30分發出特別天氣提示，指受雷雨區影響，九龍東及西貢區在未來一兩小時仍有大驟雨，呼籲市民提高警愓。



高空擾動正為廣東沿岸地區帶來雷雨，香港今早(4日)多處地區錄得超過10毫米雨量，雷暴警告現正生效。天文台在上午8時錄得氣溫27度，相對濕度95%，過去1小時京士柏錄得的平均紫外線指數是0.2，強度屬於低。



預測今日大致多雲，間中有驟雨及有幾陣雷暴，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約30度，吹和緩南至西南風，展望明日(5日)仍有幾陣驟雨，本周中後期天氣炎熱，部分時間有陽光。