監警會淪無牙老虎　就警權提質詢　警方接受率是0%

自2009年6月成立的監警會，每年收到數千宗有關警察的投訴個案，惟當中只有約3%至4%個案獲證明屬實並可立案，以濫用武力指控為例，2011/12至2017/18共7個年度，共有2119項投訴警察毆打的指控，但僅2項指控屬實，成功率僅得0.09%。懲處方面，大部分警員僅接受警告或訓諭，9年來只有1名警員被刑事檢控，反映監警會角色如同無牙老虎。



現行制度下，所有投訴警察的個案會先交由直屬警務處的「投訴警察課」跟進，再將調查結果交給監警會覆核及作出懲罰。監警會的數據反映，近3個年度，警方對監警會提出的質詢或建議的接受率介乎48%至61%，其中對於行使警權的理由質詢，近9個年度內有4個都只得0%，包括2009/10、2011/12、2013/14及2017/18年度。而有關遵守警規的質疑，過去2個年度的接受率分別只得18%及19%，反映警方普遍不接納監警會的意見。



監警會是根據《獨立監察警方處理投訴委員會條例》成立的獨立機構，負責觀察、監察和覆檢警務處處長就須匯報投訴的處理和調查工作。委員由行政長官委任，包括法律界、醫學界、教育界、社福界等人士，截至前年3月31日，該會共有28名委員。