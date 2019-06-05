紅花嶺列香港第25個郊野公園　擬不設燒烤場和營地

紅花嶺成為香港第25個郊野公園！漁農自然護理署向北區區議會提交文件，指根據郊野公園評審原則及準則，位於新界北部沙頭角地區的紅花嶺具有高保育價值、景觀和審美價值以及康樂潛力，該署正式將紅花嶺列為郊野公園。北區區議會將於下周四(13日)討論事宜。



紅花嶺位於海拔492米，漁護署初步建議郊野公園範圍面積約500公頃，當中全屬政府土地。該署指，相關範圍目前已向公眾開放，未來會提供遠足徑、觀景點、野餐地點、涼亭等基本康樂設施，但不贊成設立燒烤場和營地，因相關活動較易引起山火和產生較多垃圾，不利紅花嶺的自然保育管理策略。



紅花嶺郊野公園內設有歷史遺迹，該署將定期巡邏公園內現存的戰時及鉛礦遺迹，並尋求專家意見，以確保上述歷史遺迹得以保存，另提供合適的傳意牌作解說，方便遊人參觀。而公園內亦有生態敏感的地點，包括具特殊科學價值地點的蓮麻坑蝙蝠洞，漁護署將作恒常巡邏。



該署預計，將紅花嶺指定為郊野公園可加強其南部與香港八仙嶺郊野公園、及其北部與深圳梧桐山國家森林公園在區域層面上的生態聯繫，未來會與內地相關管理單位定期溝通，以設立深圳與八仙嶺郊野公園之間的跨境生態走廊。透過管理，該署相信該地區整體景觀和審美價值將可獲保護及進一步提升，同時可保育當地生態環境、文化古蹟和提升郊遊價值。漁護署已就擬議紅花嶺郊野公園的公共交通、遠足安全等事宜徵詢相關政府部門，未來會繼續跟進。