你要知： 臉上癦痣愈長愈大　黑色素定皮膚癌靠識別

雖說人各有「痣」，但臉上突然多咗幾粒「痣」又怕唔怕？癦有分先天同後天，其實兩者都好常見，一般後天增生的癦屎跟紫外線有莫大關係，到底如何分辨是一般黑色素還是皮膚癌？哪些人特別容易增生癦屎？皮膚科專科醫生陳厚毅就為大家一一拆解！



「通常在外露地方活動，接觸紫外線，例如喜歡戶外運動，或需戶外工作人士，身體都會比較多癦屎。」陳厚毅表示，部分人先天有癦痣，形狀可以好大，一般生在面部、手腳及身體上，有機會受家族遺傳影響。而後天增生的癦痣，會在幾個月大，甚至20歲才出現，形狀通常較細，任何地方都有機會生長，



點分癦痣、色斑及暗瘡印？



有時癦痣、色斑或印都難以分辨，一般在面上的可以是痣，也可以是雀斑或太陽斑，亦有機會是暗瘡印。「癦比較實色，有機會凸出嚟；暗瘡印會係平平哋，少少啡色，而曬出嘅斑亦都唔會凸起，有啲賀爾蒙斑嘅邊界有可能唔清。」一般的斑兩邊是對稱，太陽斑由色斑沉澱出來，所以範圍較廣。



至於出現癦痣愈來愈大，不一定是壞事，原來與長高有關，身上的癦痣會按身高增長比例變大，但如果發現癦痣不尋常變大，就要加倍小心。「可能代表粒癦有病變機會，一般嚟講，先天嘅癦經常曬，或者曬傷，都有機會變成皮膚癌。」



「ABCDE法則」分辨皮膚癌



每個人全身有達100粒癦都是正常，但如何分辨屬於好與壞？大家可以用「ABCDE法則」來判別。A（Asymmetry）不對稱，當發現粒癦兩邊唔對稱，可能已變異。B（Border）邊界，癦好大，但邊界唔清晰，似滲出來，亦可能有問題。C（Colour）顏色，癦有啡、黑或肉色都屬正常，但出現唔同顏色，例如藍、紅等，可能已是皮膚癌。D（Diameter）直徑，如癦屬細小，變成癌症的機會都較低，但6毫米以上便要小心處理。E（Enlarging）增大，癦本身平滑，若突然增厚或突出，已是產生變化。



如何預防後天形成的癦？



後天長出癦痣是難以避免，皮膚白皙或家族多癦的人最為顯著。有研究指，搽防曬產品，有機會減少痣，故平日除了戶外運動，出街時亦要做足防曬，「要留意紫外線，呢啲傷害係日積月累，旅行先做防曬係唔夠。」



孕婦懷孕時，可能發現身上的癦痣或斑，顏色加深及變大：「其實係同賀爾蒙變化有關，都係正常。」孕婦分娩後，癦痣沒有變多都不必擔心。



美白無助減退癦的色素



不少人當見到有新癦痣出現，會用美白產品，陳提醒，癦痣色素跟太陽曬出的斑有所不同，「有時搽咗美白不單冇好轉，反而令皮膚更加敏感。」坊間有唔少人認為食用深色食物或飲料會產生更多癦，陳直言暫時未有醫學實證，「有啲人話食豉油會多啲癦，都冇科學根據。」