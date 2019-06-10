不斷更新：示威者佔據告士打道　警方再出示紅旗

【02:05】示威者在告士打道設置路障，並要求警方開路。警方再舉起紅旗，警告示威者不要衝擊。



立法會衝突及海富中心外現場情況，東網直播中:

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【01:54】警方繼續向會展方向驅散示威者。部分示威者高舉雙手起哄。





【01:34】俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊出動驅散龍和道示威者。有警員手持雷明登霰彈槍戒備。



【01:23】龍和道所有行車線被示威者堵塞，警員在添馬公園向示威者推進。



【01:10】警方在夏慤道布防清場。示威者築起鐵馬堵塞龍和道。



【00:20】警方一度出動胡椒水劑驅趕示威者。



民陣昨(9日)發起遊行反對修訂逃犯條例，約晚上8時遊行人士在金鐘夏慤道海富中心外，期間疑有人不願離開並與警方推撞，警方施放胡椒噴霧。海富中心場面混亂，警方一度出示黃旗。有示威者凌晨多次衝擊立法會，更向警方投擲雜物和鐵馬，警方在立法會外再度施放胡椒噴霧和出動伸縮警棍，並舉起紅旗，期間有示威者一度跌倒，也有警員頭部受傷。警方已派人支援。



警方指，早前有人於網上呼籲遊行人士在金鐘集合，並佔據主要幹道。期後，有5至6名戴口罩男子衝出馬路遭到警方阻止，雙方發生推撞，警方遂施放胡椒噴霧，該幾名戴口罩男子向金鐘方向逃去，警方譴責有關遊行人士的行為。



此外，晚上8時許，有俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊警員現身金鐘海富中心。接近晚上9時，有遊行人士發現金鐘美國銀行中心附近一道樓梯旁有垃圾桶着火，有大量濃煙，警方一度不讓市民接近，火警撲熄後，消防到場調查，發現垃圾桶內有懷疑燒過的紙皮。



有警員手持戒備的雷明登散彈槍 (12 Gauge Remington 870)，專門用來對付危害他人生命的「暴徒級」示威者，除可以打散彈之外，亦可打非致命彈藥，例如橡膠子彈及布袋彈。