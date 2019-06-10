示威者衝擊立會與警方爆衝突時序　一文睇晒！

反對修訂逃犯條例的遊行昨晚(9日)結束後，有示威者今日(10日)凌晨衝擊立法會，與警方爆發衝突，警方多次施放胡椒噴霧，期間有多人受傷。示威者之後佔據告士打道阻塞交通，警方強行驅散，將200多名示威者包圍，其中一人因無帶身份證被捕，其他人登記資料後獲放行。約今日清晨6時半，舊灣仔警署外一段正式解封。



衝突大約於今日凌晨0時揭幕，一批戴口罩的示威者先推倒立法會示威區的鐵馬，手拉手衝向立法會。警方曾施放胡椒噴霧，並增援驅散示威者。示威者再向警方丟雜物，警方多次施放胡椒噴霧還擊，衝突期間有警員及記者受傷。



警方再增援，派出俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊出動。示威者後退離開立法會，衝突蔓延至龍和道。近凌晨1時示威者再衝擊，警方再噴胡椒噴霧，示威者不斷搬鐵馬佔據行車路，放雜物阻擋不讓汽車駛過。



警方不斷推進，多次驅散示威者。至凌晨2時，警方將已散開到添馬公園的示威者，驅散至中環海濱。另一班示威者則走到灣仔方向，他們再在告士打道架起鐵馬陣佔據行車線，令該處交通一度癱瘓。警方繼續驅趕示威者；另一邊廂，警方亦將政總外靜坐的香港眾志成員及市民逐一抬走。



近凌晨3時，警員成功驅散告士打道示威者至舊灣仔警署對開，重開告士打道行車線。示威者於舊灣仔警署對開被警方包圍，警方查核示威者的身份證，若非通緝犯或攜帶違禁品者則可離開，否則會被捕。至清晨6時，最後一名示威者搜身完畢，一名女示威者因無帶身份證被捕。



示威者今日凌晨衝擊立法會時序



時間 事件

00:00 示威者衝擊立法會。

00:20 警方一度出動胡椒水劑驅趕示威者。

01:10 警方在夏慤道布防清場，示威者築起鐵馬堵塞龍和道。

01:34 俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊出動驅散龍和道示威者。有警員手持雷鳴登霰彈槍戒備。

02:05 示威者在告士打道設置路障，並要求警方開路。警方再舉起紅旗，警告示威者不要衝擊。

02:20 警方驅趕告士打道示威者，有示威者被制服地上。現場交通擠塞。

02:47 告士打道開始清場。

02:56 示威者被驅趕到舊灣仔警署附近，警方下令示威者蹲下，大部分示威者雙手抱頭，顯示自己沒有武器。告士打道則已疏通。

04:10 警方查核示威者身份證及搜身，若沒有違禁品或非被通緝，就會放行；否則會被捕。

06:18 警方表示已登記約200名示威者資料，其中150名男子，50名女子，其中一名女子被捕。警方也在場收集證據，示威者在舊灣仔警署外遺下眼罩、萬用刀、口罩等物品。

06:30 舊灣仔警署外一段正式解封。

