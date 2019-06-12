衝擊立法會：警方定性為騷亂　形容示威者是暴徒

【16:25】警方表示金鐘的示威已變成騷亂，形容示威者是暴徒，不負責任。警方又指，不排除會以任何方式控制現場情況。



【16:16】警方不停施放催淚彈，大批示威者向後撤退，往中環解放軍軍營外方向逃跑。



【16:10】警方在添美道推進防線，再施放催淚彈。



※收看金鐘現場直播，請按直播ICON，或按下面連結：http://bit.ly/2KOOnea



【16:04】警方再度施放催淚彈。



【16:02】金鐘衝突區域多人受傷，超過10人需要送院。



【16:01】警方在添美道發放多枚催淚彈，示威者撤退。



【15:47】示威者向添馬街推進，警方施放催淚彈。經一輪攻防後，示威者佔據整條添華道，警方退至特首辦。



【15:56】有警員疑中磚倒地，同袍協助。



【15:54】立法會外警方再發放催淚彈。



【15:51】有示威者衝過警方界線，進入立法會示威區，警方帶走一男一女，並帶入立法會大堂一間職員室。議員莫乃光和郭榮鏗在門外與警方口角。



【15:49】警方在示威區向示威者推進，情況混亂。



【15:47】警方向後退，並轉方位進擊，並施放催淚彈。



【15:41】警方開槍施放布袋彈。



大批示威者今日(12日)佔據立法會外的主要幹道，以反對《逃犯條例》修訂，並要求政府於下午3時前撤回條例，否則會有進一步升級行動。下午3時半左右，示威者行動愈趨激烈，並進一步將鐵馬推近立法會，示威者在立法會示威區外與警方發生激烈衝突，有示威者不斷向警方投擲物品，警員揮動警棍還擊，且施放胡椒噴霧及催淚水劑。