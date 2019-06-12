山西警方破跨境販毒案　繳10公斤緬甸海洛英拘2人

在各地政府聯手打擊下，本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團走向末路，近月瘋狂出貨。山西太原市公安局周三（12日）召開新聞發布會，宣布截斷一條由緬甸入境雲南，再轉運該省的運毒渠道，拘捕2名毒販，檢獲10公斤海洛英，估計市值逾6600萬港元。



太原市公安局禁毒支隊上月10日收到線報，指一名山西籍的胡姓毒販購買大量海洛英，經雲南運到當地販賣。警方調查發現，胡男販運毒品早有前科，曾被判囚15年，至2015年獲釋。由於胡熟知警方運作，加上獲緬甸毒梟遙控指揮交易，在指使下要求以人貨分離、交易不見面的方式進行買賣，令案件追查難度大增。



至上月13日，警方得知胡男的上家薛男已抵埗太原，遂部署拘掃行動。但二人在境外毒梟的指揮下，多次更改地點、時間，遲遲未進行毒品交易。直到17日凌晨，胡、薛經過多次試探下最終現身交易，惟當場被制服拘捕。行動中除了毒品外，警方還繳獲涉案運毒車輛、5張銀行卡及毒資。



會上還公布4宗今年搗破的毒案，一單發生在1月23日，禁毒支隊經過連番部署、快速出擊，成功拘捕一名張姓毒犯，繳獲4公斤甲基苯丙胺，相信毒品來自緬甸北部，經四川運入太原。另3月28日，禁毒支隊亦在一個廢置油站中，查獲一間冰毒加工廠，檢獲2.1噸製毒原料，搗破一個橫跨山西、四川，以及內蒙古的製毒組織。



市公安局副局長仇躍勇表示，受國際毒潮泛濫、國內涉毒因素的影響下，太原當前的禁毒形勢嚴峻。太原警方從去年至今，已查破3935宗毒品案件，拘捕3983名疑犯，繳獲海洛英、冰毒等各類毒品逾80.6公斤、固態製毒原料2.1噸。



另外，太原還發現新型精神類藥物「芬太尼」流入的情況，芬太尼藥效為海洛英的50至100倍，其衍生物卡芬太尼的毒性更達海洛英的5000倍，2毫克足以致死，當局將加大打預警、監管，以及打擊的力度。



今次是過去219日內第48宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/