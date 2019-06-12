衝擊立法會：參與暴動罪　最高判監10年

警方將今日(12日)衝擊立法會事件定性為暴動，是繼六七暴動及2016年旺角暴亂後，再度界定為暴動，大律師陸偉雄表示，「參與暴動罪」屬《公安條例》罪行，如任何參與非法集結的人士破壞社會安寧，該集結即屬暴動，而集結的人即屬參與集結暴動，與煽惑暴動同罪，一經循公訴程序定罪，可判監10年。



該法例是港府於1967年暴動發生後，即1970年才訂定，過去曾用於檢控在難民營引發暴亂的越南難民，但引用來拘捕引發暴亂的港人則屬第二次。



2016年旺角暴亂被喻為自六七暴動以來香港最大型騷動，當時示威者掟磚、縱火、圍堵警車及阻礙救援，期間有警員須兩度向天鳴槍示警，事件造成約百名警員受傷。警方事後拘捕91人，並先後分多案陸續起訴60多名被捕人士暴動及其他罪名。



其中「本土民主前線」前發言人梁天琦除承認一項襲警罪，經審訊後再被裁定一項暴動罪成，判監6年；黃家駒承認一項暴動罪，判監3年半；盧建民經審訊後被裁定一項暴動罪成，判監7年，是判刑最重的被告。「本土民主前線」成員黃台仰和李東昇逃至德國，並獲批難民庇護資格。

