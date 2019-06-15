東網透視：草龍由龍紋演變　本港中式建築特色

不少市民到外地旅遊都會參觀當地歷史建築，其實香港富有價值的歷史建築正等待我們發掘，其中由龍紋演變出來，象徵富貴吉祥、生生不息的中式傳統建築工藝草龍，繪畫或雕刻在本港不少歷史古蹟的牆身或屋脊上，例如新界鄧氏宗祠、粉嶺龍躍頭及粉嶺圍思德書室等。



註冊測量師陳美娟表示，草龍又稱草尾，由皇權象徵的龍演變出來，形態多變，有生生不息和子孫世代綿長之意，後來皇室禁止民間採用龍紋，圖案開始抽象化及加入花草，令它看似捲起的花草。草龍常見於中國傳統建築，不少新界廟宇、祠堂和民居的牆身、屋脊和樑架都會其蹤影。



從事古蹟建築復修工作超過30年的香港古建保育協會副會長馮偉強說，草龍不受形狀限制，不少更由花卉演變出來，例如由牡丹花變龍身，亦會因應物件而改變，「可以是黑、白和灰、捲埋、伸開、向內、向外」，畫稿交予木工師傅可製作多個層次，美術程度高。新界鄧氏宗祠、粉嶺龍躍頭、大埔羅家祠和香港仔天后廟都有草龍，部分全由人手繪畫，亦有浮雕，按當時用家需要及喜好而定。



香港測量師學會本月舉辦的工作坊，馮偉強指導百名參加者畫草龍，7、8人共同完成1、2張草龍畫，每人先用粉筆及鉛筆在宣紙上起稿，再用毛筆作畫。他指畫中國畫著重筆力，要長時間練習才能展現出來，新手繪草龍時較難掌握畫長線條，下筆時難畫得平均，要推廣書法訓練。



古物古蹟辦事處轄下志願團體「文物之友」成員阿Tom認真作畫，他指畫草龍筆法考驗書法根基，「轉彎好困難」，亦令他了解興建古蹟的困難。一小時他畫了一小部分，揚言要買毛筆回家練習繼續畫作。陳氏一家4口齊繪草龍，曾習中國畫及西洋畫的妹妹逸晴指，畫草龍有不少細節位，有一定難度；兄長逸朗稱下筆時需要控制力度，爸爸說學到握毛筆要手定，將來可應用。



測量師學會獲得發展局保育歷史建築基金200萬港元贊助，推出一系列名為「賞‧惜‧舊築跡」活動，推廣歷史建築保育。活動籌委會主席張文滔説，計劃開辦貼金髹漆和砌瓦頂等等免費工作坊，歡迎公眾報名。早前已舉辦灣仔藍屋和舊灣仔郵政局等導賞團，下月會到天水圍屏山文物徑，未來會出版書籍總結活動，期望列出保育指引供私人樓宇參考。