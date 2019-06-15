探射燈：郵輪碼頭　死城獻醜　規劃失敗　82億枉嘥

由前特首曾蔭權爵士牽頭、斥資82億港元興建的啟德郵輪碼頭，啟用6年來配套設施一直為人詬病。該碼頭內唯一商城「啟德泊遊城」2016年倒閉，舖位丟空至今。碼頭平日儼如「死城」，食肆大拍烏蠅，旅遊設施索性關門節省人手。立法會議員直指該碼頭是失敗的基建，呼籲重新規劃以善用資源。



東網記者日前觀察，碼頭大樓整個下午人流不足10人。保安員透露，沒有郵輪停泊的日子非常冷清。下午時段，5間食肆中3間各只有1、2枱食客，親子餐廳空蕩蕩，西餐廳烏燈黑火。而報案中心、找換店、遊客中心亦未有營運。



有郵輪停泊的日子，人流雖明顯增多，惟食肆客人未見明顯增長。準備上船的港人表示無意於碼頭消費；剛下船的旅客戴先生則指，完成辦理入境手續後甫出來已是巴士站，未有途經任何食肆。



香江茶室經理段小姐直言，餐廳啟業以來生意一直不理想，周一至周五靠地盤工人和白領撐起午市，周末生意亦多來自本地人。聯邦酒樓集團發言人承認，交通配套對營運構成困難，淡季時未必能做到收支平衡；過去曾接觸運輸署商討改善交通，最後不了了之。場內唯一商城「啟德泊遊城」2016年捲入連串官司，舖位空置至今。



交通配套差亦是碼頭使用率低的癥結所在，巴士、渡輪服務疏落，的士數量又往往未能消化剛下船的旅客，形成長長人龍。



審計署2017年狠批該碼頭監管和營運表現欠佳，2014至2016年旺季的使用率只有18%至38%；惟商經局當時卻「死撐」郵輪停泊次數及乘客出入境數字已達2023年目標。以2019年為例，郵輪停泊次數預計為224次，當中有約46%均由以香港為母港的「世界夢號」包攬；在碼頭舉行活動的次數亦由2014年的17次跌至去年只有7次。



立法會議員柯創盛直指該碼頭是失敗的基建，政府投放公帑未能得到善用。柯認為，政府有必要重新規劃和制訂合適的發展策略，例如增加零售設施和改善交通配套。



旅遊事務署發言人指，已持續改善交通基建設施及服務，令該碼頭更方便易達。在不影響郵輪停泊的前提下，會繼續推動更多非郵輪活動舉行。

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