機管局引入新系統　 95%行李40分鐘內抵認領大堂

旅行返港等行李超過一個鐘已幾乎絕迹，香港機場管理局去年10月啟用「物聯網強化飛行區的管理系統（AS2）」，根據以往航班經驗、收集航班到埗時間及車輛位置的數據，計算出處理行李的時間，若延遲機會大會發出預警提示地勤服務供應商調派人手。機管局啟用系統第一階段試行後，成功加快行李運送時間，95%的行李可在服務指標、即20至40分鐘內送抵行李認領大堂，未來可讓乘客可得悉其航班行李到達時間。



機管局指現時機場每日處理約1200班航班的升降，料三跑落成後將更加繁忙。該局16年起與香港中文大學亞洲供應鏈及物流研究所、啟悟有限公司合作研發AS2，研發費用約500萬元。AS2採用雲端導向系統，收集機場的不同數據後，透過人工智能技術將數據轉化為具體的預測資訊，有助地勤服務公司有效調配人手及資源，提升服務質素。



機管局機場運作副總監（運作及服務）姚兆聰表示，AS2可自動收集數據，配合機場禁區車輛的GPS系統作出分析，比以往以地勤人員人手收集數據方便。AS2同時提供統一數據平台，如把數據地圖化，以便各單位人員更易掌握實時情況，並作出人手及資源調配。姚指機場啟用AS2及實施相關措施後，行李運送時間的達標率達95%，並說︰「以前會有等超過60分鐘嘅情況，依家可以話只有百分之一！」



協助研發的啟悟首席架構師梁振業表示，AS2第一階段只提供行李時間預測，其準確率達80%，第二階段將加入閉路電視等數據後，準確率可增至90%，屆時除行李外，系統更會覆蓋航機續航的整個運作過程，如飛機加油、航空膳食及清潔等，可更全面及有效地掌握流程，提升航班準點率，料第二階段可在今年年中推行。



機管局指，現正與航空公司及地勤服務公司商討，希望以AS2作基礎，提供一個實時航班行李資訊予乘客，如可得知自己航班的行李約在多少分鐘後抵達大堂，有關措施約需1年時間研究及推行。