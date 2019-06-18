興德虛假文書案　副校長稱數名教師情緒困擾放假

前年爆出有「影子學生」風波的屯門興德學校，當時揭發該校時任女校長陳章萍涉嫌使用虛假的求職者面試紀錄表格，她否認一項使用虛假文書罪。案件今(18日)於屯門法院續審，該校兩名副校長何志輝及宋卓範早上先後作供。



何及宋承認在2017年陳章萍辭任校長前，他們因工作壓力出現情緒問題，放了數個月病假，需向精神科求醫。何更透露校內還有數名老師因工作受情緒困擾，需放病假休息，他當年曾入住青山醫院治療。



辯方盤問何稱，2017年2月何、宋二人聯同另一主任李陽，趁家長教師會開會期間向陳章萍示威，同場12名老師手牽手步進會場宣示不滿。數天後校方向何發口頭警告，批評何工作不稱職。數個月後何被辭退。何否認是示威，指一眾老師只是走到禮堂前方表達意見，並非如辯方形容「手牽手」。



辯方續指，何遭解僱後聯同宋及李陽向教協投訴陳，其後投訴轉介教育局。2017年6月學校曾委託律師去信何稱將控告何誹謗，何澄清在家教會後就投訴，投訴人非只有他。至於學校打算告他誹謗，何指已記不起收律師信的日期及內容。他指2017年8月陳章萍辭任校長後，他復職。辯方指何因知悉教育局欲調查興德涉嫌違法聘請張錦輝，他為「割席」才稱沒有在張的面試紀錄上簽署，何不同意。



宋卓範供稱，張錦輝於2016年7月到興德應徵教學助理，他按慣常做法在面試表格上簽署；又指陳章萍有時會突邀他齊面見應徵者，事後才補簽表格，但他記得張應徵時陳是預先邀他參與面試，不存在未及補簽的情況。控方指宋曾面見張，但涉案表格上無宋的簽署，佐證了該表格是虛假文書。