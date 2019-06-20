探射燈：漁護署急推新令　寵物旅行逼叫停

漁護署及香港商用航空中心日前突然下令，限制每程私人航機只准10隻狗上機，令不少早已計劃與愛犬外遊的狗主大失預算；有經營該類旅行團的旅行社更因此損失逾百萬港元。業界直斥政府事前零諮詢，獨斷獨行。立法會議員批評，本港動物法例一直落後，視動物猶如貨物，欠缺周詳考慮便倉卒施行政策。



狗主張小姐飼養3年多的狗隻，患有多種嚴重病患，她希望在愛犬「有生之年」帶牠一同旅行。張表示2018年8月，與愛犬報名參加日本旅行團，費用合共4萬港元。旅行團原於今年4月中出發，惟在出發前不足2周，張突然收到通知，指旅行團因漁護署下令被迫取消，令她十分失望。



另一飼主邱小姐與伴侶打算在2年內帶同狗隻移民，擔心狗隻不適應長途客機，故於2018年4月，以11萬港元為2隻愛犬及一行5人報名參加日本旅行團。她早已預訂當地酒店及租車服務，預計今年6月初出發，惟在出發前約1個月，同樣接獲取消通知。



本港一間提供寵物旅遊服務公司的顧問梁文韵估計，公司在是次突然改例中，損失金額達7位數字，最少250人，及約150狗隻受到影響，3個旅行團需取消，超過10班航班需合併或重組，「啲主人平均用9個月時間準備，但漁護署生效前1日突然出個電郵，太過分。」



有提供私人飛機公司的負責人表示，該公司在世界各地租用商用停機坪，惟首次接獲相關通知，指機場因設施不足而縮減狗隻上機。他批評本港既為國際大都會，應着手改善設施而非減少租用申請。



負責提供商用航空地勤設施與服務的香港商用航空中心回覆指，早於3月一直與業界及有關當局商討，有關10隻寵物的新規定於5月1日正式生效，是次決定為所有相關單位與部門商量的結果，並非單方面提出要求。



動物權益關注組「給狗狗一個家」總幹事林進文直斥，政府及有關機構互相推卸責任，直言沒有組織曾與政府商討或被諮詢。立法會議員鄺俊宇亦批評，本港動物法例極之落後，政府從來不視動物為生命，認為新規條無急切性，不滿政府倉卒下令。



漁護署發言人指，3月初收到香港商用航空中心的新通知，指私人飛機每次不可運載超過10隻狗隻，該中心其後於同月底向航空公司發出指引，指寬限期為4月底，為配合新安排，遂於4月30日公布相關規定。

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