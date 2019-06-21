旺暴被告申上訴許可失敗　官指犯罪情節嚴重已輕判

2016年農曆大年初一至初二爆發的旺角暴亂，多人因掟磚及破壞警車等，而被判暴動及刑事毀壞等罪成立而判監。其中被告莫嘉濤及被告何錦森，早前於上訴庭分別就刑期及定罪申請上訴許可，被法官駁回申請，上訴庭今(21日)頒布書面判詞解釋理據。



其中20歲申請人莫嘉濤，早前承認一項襲警，及被裁定兩項暴動和一項刑事毀壞罪成，被判監4年3個月。他就判刑申請上訴許可，指原審法官未充分考慮他犯案時僅17歲，尚未成年，以致沒作出適當減刑。上訴庭指其犯罪行為包括向警察投擲磚塊及雜物，以磚塊及長竹等物毀壞警車等，情節嚴重，原審判刑已屬輕判，原審法官亦已就其年齡給予6個月扣減，整體而言刑期並非過重或原則犯錯，故上訴庭亦拒絕向莫批出上訴許可。



至於被裁定一項暴動罪成而被判監3年9個月的40歲申請人何錦森，透過大律師指事發時警察也有拿磚頭擲向在場人士，因此原審法官應就何的行為是否出於自衞，向陪審團作指引。上訴庭指此說法牽強和斷章取義，忽視整體情況。當時的錄影片段看到，肇事群眾持續向警察掟磚33秒後，才有兩三名警員拾磚反擲，目的無疑只是想阻止騷亂者推進，而何作為趨前擲磚的一員，必然的推論是他參與襲擊，而非自衞。上訴庭認為此點不構成合理可供辯解的上訴理由，故拒批上訴許可受理案件。