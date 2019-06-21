你要知：白醋清潔洗衣機真係得？專家教你正確保養貼士

洗衣機在家居十分常見，卻並非每個人都掌握洗衣機的正確使用方法，不當操作，可令洗衣機容易損壞，甚至報廢！而相信更少人知道的是，原來洗衣機也需要定時清洗，否則隨時成為細菌溫床！



1.日式洗衣機 vs 歐式洗衣機



日式洗衣機一般採用沖水方式洗衣，而歐式洗衣機則普遍採用熱水洗衫。歐式機又分為上揭式和俗稱「大眼雞」的前置式，主要是為了不同的家居環境而設計。



洗衣機維修公司負責人劉敬康稱，日式機耗水，歐式機則耗電。日式機的用水量大概是歐式的三倍，不過用電量則只有十分之一。



劉指，日式機以冷水洗衣，襯衫或羊毛衫不容易變形。但因日式機採用直立式轉動，非歐式機的橫式滾動轉動，衣服洗完後會捲在一起。再加上，日式機每分鐘轉動只約600至800次，而歐式機一般達1000次，洗淨後的衣物不如歐式機乾淨及乾爽。



2.超重洗衫好易壞？



每部洗衣機都有重量標示，一般是5KG到7KG不等，代表洗衣機最大清洗容量。劉解釋，如果長期超重洗衫，不單止衣物洗得不乾淨，更會對機件造成很大損害。尤其要留意使用快洗功能時，只可以洗1.5KG重量的衣物，即只是一條牛仔褲。放鞋入機洗更是大忌，不但會損壞鞋子，鞋帶亦會捲入洗衣機內層，造成損壞。



3.切忌用太多洗衣粉



過量洗衣粉會侵蝕洗衣機軸心，令其斷裂甚至粉碎。劉指，每個品牌的洗衣粉濃縮度各異，同分量可清洗的衣物也不同，故用家需要留意洗衣粉盒子上的指引。



劉又提醒，梘粉盒分格盛載柔順劑及洗衣粉，「如用家倒錯，那麼柔順劑便會在第一輪洗衣的時候就被水沖走了，等於沒有用到。」他教路，洗衣粉直接倒到滾桶裡，效果會比倒在梘粉盒更好，因為不易結成小團。此外，近年流行的洗衣球亦不宜放到梘粉盒裏。



3.洗衣機都要清潔？



不要以為洗衣機看似乾爽，內裏其實有不少積水，如果不清理，就會孳生惡菌，令洗衣機發出陣陣惡臭。垃圾格和梘粉盒都要定期清潔，以免細菌積聚。洗衣機的門亦要長期打開，否則洗衣機內的水氣亦會孳生細菌。



劉指，歐式機下方都有一個排水孔，在清理積水時，最好準備一塊毛巾，鋪在排水孔下，然後扭開排水孔，讓積水流出來。



前置式歐式機有防水圈，很容易堆積污垢。劉展示一個使用了三年的洗衣機防水圈，周邊幾乎發黑發黃，「清潔防水圈好簡單，只需要在污漬上鋪一層紙巾，然後將漂白水倒喺紙巾上。等紙巾吸滿漂白水後，敷2至3分鐘就拎走紙巾。之後再用空機洗一次，洗走漂白水即可。



4. 可以用白醋洗滾桶？



白醋酸性，大多數的惡菌亦正正是酸性，故其實白醋殺菌作用不大，更會損害洗衣機內的零件。劉建議一般家用洗衣機可用食用梳打粉清潔，「將半磅梳打粉倒進梘粉盒的洗衣粉格中，正常空機用95度熱水洗一次就可以了。另外超市有賣洗衣機專用的清潔劑，效果比梳打粉好，不過價錢就貴很多。」



原來使用洗衣機都有這麼多學問！記得要定期清潔洗衣機，做好保養工序，令洗衣機保持最好狀態！