專吼找換店落手　南亞兵團劫東主及職員3人落網

南亞兵團罪行罄竹難書，警方經情報分析及深入調查後，發現元朗區內有一個針對找換店或職員的犯罪團夥。昨晚（21日）7時許，警方發現4名戴口罩南亞漢，在元朗市中心一間找換店外徘徊，形迹可疑。期間，找換店男東主與一名女職員步出店外，4名南亞漢隨即上前搶劫，先把男東主推跌，致其手肘及左膝頭擦損，趁機搶走其背囊；同一時間，匪徒亦欲搶去女職員的手袋，由於她極力反抗，匪徒未能得逞下拔足逃去。



其後，警方於距離案發地點100多米外，拘捕3名(16至20歲)懷疑與案有關的南亞裔男子，當中2人為尼泊爾籍，1人為巴基斯坦籍，警方在巴籍漢身上起回男東主的背囊，內裏只有其個人財物，包括銀包及一部手機，總值不超過9000港元。警方相信，匪徒以為男東主及女職員離開找換店，身上可能攜有大量現金，故向他們落手犯案，3名疑犯將被通宵扣查，警方不排除稍後會有更多人被捕。



元朗警區署理總督察(刑事)歐陽德呼籲，若市民當時行經元朗市中心大橋路一帶，並目擊案發經過，或有關於涉案在逃人士資料，可與元朗警區重案組聯絡。初步調查顯示，3名疑犯沒有黑社會背景，至於是隨機抑或有預謀犯案，仍有待進一步調查。