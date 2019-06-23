港故：不甘脊醫被冷待　仁醫全額資助港生赴英攻讀

「啲人成日都話牙齒健康，但你無見到係話脊骨健康。」入行四十多年的脊醫吳澍仁，雖然已經退休約十年，但今天仍會在診所義診，也會到社區中心進行義務講座，宣揚脊骨健康的訊息，除了是因為對自己服務大半生的專業有所不捨外，也是感嘆香港市民多年來對脊骨健康的意識都不足。



跟生活息息相關 決心諗脊醫



回想四十多年前，年輕的吳澍仁選擇赴英讀脊醫，他坦言一開始對行業並不是十分了解，只知道脊醫是奉行不用吃藥及不用做手術的治療方法。但他覺得脊骨跟生活習慣息息相關，而且當年香港普遍的醫學水平不算高，這都驅使他決心讀脊醫：「四十幾年前大部分都係西醫嚟，西醫睇唔好就基本上唔會好。」



讀脊醫期間，在一次與同學練習中，他被誤傷頸部，頭痛得徹夜難眠，卻被老師一下手勢就治好，令他更領會到脊醫的重要性，也更體會到病人的感受。



香港脊醫第四人 至今只增至二百人



在英國畢業後，吳醫生回港執業，當時是香港第四名脊醫，但即使在今天，香港亦只有約二百名脊醫，卻要為七百五十萬港人服務，等於一位脊醫便要服務三萬七千港人，脊醫不足的嚴重程度可想而知：「以香港嘅人口規模，應該要有二千幾個脊醫先叫合適，依家係少咗十倍。」吳醫生苦口婆心地說。



港人脊骨健康意識差



吳醫生指香港人對健康意識不足，對脊骨健康意識更差，「只係擔心病，有病先睇醫生。好多人都以為睇脊醫只係睇腰骨痛，有啲膝痛、腳痛都唔知要睇，頭暈就更加唔知道(要睇醫生)。」他解釋指，因為頸部有很多神經及血管，如果有骨移位就會壓着血管，血管收窄減少血液流到腦部便會引致頭暈。



除了脊骨健康意識不足之外，吳醫生認為香港人的生活習慣，也令脊骨不健康，「大部分我哋見到嘅，我諗七、八成都係因為坐得唔好，因為對住電腦好難坐得好，同埋我又見到公共交通工具啲座位其實(設計)又唔好，坐得耐會腰骨痛。」



政府和大眾不重視 推廣有難度



有見及此，吳醫生多年來都到處去舉辦講座，希望透過教育令公眾認識脊骨健康，但他坦言是很困難：「首先要學點樣坐，但係好難，因為小朋友無症狀，叫極坐好佢都唔會聽，通常有症狀已經四、五十歲，到時先改姿勢係好難改。」



他也批評政府不重視脊醫這門專業，例如現時公立醫院一個脊醫都沒有，各間大學亦沒有跟脊醫相關的課程。吳醫生指相比起西醫，脊醫發展更被諸多限制：「雖然我哋係註冊咗，但我哋其實唔可以轉介病人去醫院，又唔可以出假紙。」



成立基金 助學生赴英讀脊醫



眼見行業不被重視、得不到發展，深感培訓本地脊醫是刻不容緩，不可以再消極等待，所以吳醫生雖然已經退休接近十年，仍努力推動業界發展。他在2012年更成立了「香港脊骨神經科醫學院基金」，長遠希望在香港設立一間脊醫學院。



此外，基金會在五年前開始，全額資助本地有潛質的學生，到英國修讀為期四至五年的脊醫課程，至今已有五人受惠：「我哋只要求佢哋畢業後返香港行醫，因為係香港人捐錢畀佢哋讀書，呢度需要佢哋。」



寄語學生：醫德高於一切



學得醫術固然重要，吳醫生更想學子有醫德，「德行就係話有同理心，係要感受到病人點樣，有啲病人是無咩錢，負擔唔起治療，但如果你可以減收或者體諒，佢哋會好欣賞。」



今集《港。故》用7分鐘，讓大家認識脊醫這個專業，以及一位護脊仁醫的行醫哲學。



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