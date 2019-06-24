創作VR短片籲保護海洋　中四生STEAM保育賽奪冠

保護海洋人人有責，但生活中能實踐環保行動的人不多。明愛粉嶺陳震夏中學五名中四學生，由零開始學習製作虛擬實境(VR)短片，冀帶領觀眾從小魚兒第一身角度，了解人類如何破壞海洋；並製作咖啡渣肥皂、環保酵素及太陽油等，提醒大眾從日常生活中入手保護海洋。他們憑創作在首屆「海洋公園國際STEAM保育大賽」中贏得公眾意識項目組別冠軍。



組員孫千嵐指，VR影片從小魚的第一身角度出發，在海洋中暢泳時遇到各種海洋問題，例如珊瑚白化，以及其他魚朋友被捉走等。片中小魚主角最終找到環保大使求救，教導其他人類用不同方法拯救海洋。組員黃沚泓指出，團隊之前從未有製作VR影片的經驗，故亦花了不少時間揣摩如何可在魚缸中拍出小魚的視角，又請教師兄幫忙剪接，最後花了近三星期才完成。



同學們又透過在網上自學，親手製作了一些環保日用品，籲公眾減少使用會令有毒物質流入海洋的化學品，例如使用從咖啡店回收得來的咖啡渣，製成磨沙砂皂，取代會污染海洋的微塑膠產品；用橙皮製作環保酵素洗手液取代化學劑；以及用氧化鋅造成物理性防曬太陽油，取代會導致珊瑚白化的化學性防曬品。黃表示，學校亦十分支持他們的理念，在校內洗手間用上他們所造的環保酵素洗手液，但他有感身邊不少同學對環保關注不足，希望人人都學懂可在家動手做環保日用品。



海洋公園今年首辦「國際STEAM保育大賽」，鼓勵學生運用STEAM（科學、技術、工程、藝術及數學）知識解決環保難題。漢鼎書院團隊憑沙畫創作「鯨落」獲得宣傳項目組別冠軍。組員何彰容表示，以往在清潔沙灘活動中看見有不少垃圾，又不時有鯨魚誤食過多塑膠死亡的新聞，啟發她們用沙畫描述鯨魚與海洋生態的關係。組員林明儀認為，用藝術形式表達可令人人明白，希望日後有機會可在地鐵等公眾地方播放影片，引起更多人對保護海洋的關注。

