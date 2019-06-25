美景花園墮鐵框　女途人遭擊中不治

青衣美景商場發生高空墮物奪命意外，今午(25日)2時許，警方接報指有一個鐵框由高處墮下，擊中一名女途人頭部，她當場重創昏迷。救護員接報到場，替事主急救後送院搶救，惜證實不治，警方封鎖現場調查，帶走一名男子協助調查。據悉，上址正進行裝修工程。



目擊經過的街坊歐陽先生表示，事主是一名婦人，當時與一名年幼小朋友途經現場，突然有一塊鐵框從天而降，擊中其頭部後，再反彈落地下，並發出響亮聲音。事主大量流血，上半身都是血漬，並倒落地下，幸好小朋友沒有受傷，大廈保安員知悉意外立刻報警，途人也協助將小朋友抱埋一邊。



歐陽續稱，救護員到場後，花幾秒鐘察看事主傷勢，然後快速將其抬上床，即刻替其做心外壓急救及送院。肇事位置為美景花園7座，有高層單位外牆搭了棚架，相信正在裝修或換窗工程，飛墮的鐵框，好似是承托冷氣機或棚架的支架，「發生咁樣意外，希望佢吉人天相冇事喇」。



據悉，死者63歲，事發時與孫同行，她走在前面，孫兒則緊隨其後，案發單位為28樓，當時裝修工人正在安裝晾衫架，豈料有鐵框突然墮下引致意外，警方拘捕涉案裝修工人調查。