墮物殺人：狗臂架擊斃好嫲嫲　親友傷心認屍

青衣美景花園昨午(25日)發生墮狗臂架意外，奪去愛錫孫兒的好嫲嫲性命。今早(26日)9時許，慘死婦人張秀芬(63歲)的多名親友由重案組探員陪同下，到達葵涌殮房辦理認屍手續。期間，各人神情哀傷，其中一名男親友掩面痛哭，需由兒子安慰，各人約逗逾1小時後離開。



今早東網記者返回美景花園現場視察，涉事單位外牆仍然搭有棚架，未見有工人進行高空工作，而商場對開行人路亦沒有圍封及貼出告示，提醒途人留意有高空工作。



另外，香港建造業總工會會務顧問周聯僑表示，事發後立即派員到現場視察，發現有關單位棚架已經搭建好，他坦言棚架搭建好，收工及落雨時，都應將平台所有物件收回，以免大風將物件吹走擊中途人。另外高空工程下方路面，亦應該放置雪糕筒或圍繩，讓途人留意到上方有工程進行中，儘量遠離現場。周續指，如果正搭建及拆卸棚架時，建議工人在傳遞竹枝、狗臂架前應先用繩綁好，即使跣手亦不至於墮下傷人。



除此之外，工程前亦需進行風險評估及了解樓齡，考慮是新牆還是舊牆，他舉例稱，舊樓大多使用黃花沙批盪外牆，因可節省英泥黏性又好，但日久失修下，如牆身鑽洞後再經過天雨，可能會「唔夠力」，建議以較長及較粗的螺絲加固狗臂架，甚至選用打穿牆身後可鎖死螺絲兩端的過山螺絲，加強穩固性避免類似意外再次發生。