6水浸黑點未消除　議員批部門處理手法引起問題

近年香港每逢大雨，新界地區會出現嚴重水浸，發展局局長黃偉綸今午(26日)在立法會上表示，在多個防洪工程計劃相繼完成後，水浸黑點已減少，截至今年3月，有125個水浸黑點已被當局消除，現時餘下6個水浸黑點，分別位於大埔汀角路、灣仔區、新田石湖圍、林村谷盤地、尖沙咀和南區。



他表示，渠務署已完成位於大埔汀角路和灣仔的工程，並分階段加強餘下水浸黑點的排水設施，以及就南區水浸黑點的排洪能力向財務委員會申請撥款。



議員梁志祥舉例指，屬新市鎮的天水圍，其疏水系統本應能應付水浸，但在颱風山竹襲港後，不少樹葉直至今年5月仍未清理，造成渠道淤塞。他認為，極端天氣固然會造成水浸，但相關部門的處理手法亦會引起問題。



有議員則認為，惡劣天氣變得更具破壞力，建議政府應利用創新科技，加強通報機制和提升防洪設施，讓市民及早應變。



黃回應時指，當局現時會透過閉路電視了解水管水浸情況，又指樂意運用新科技。他指，過去5年渠務署一共接獲約400宗水浸報告，平均每年80宗，當中有7宗是發生於新界水浸黑點，屬短暫及局部情況。