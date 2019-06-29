理大設計年展　200作品展現學生創作思維

設計概念可將平凡的東西變得不平凡。香港理工大學的「理大設計年展」，今屆以「表面以外」為題材，展出一眾應屆畢業生及學生的逾200多項作品，題材包括廣告設計、傳意設計、環境及室內設計、產品設計、數碼媒體、互動媒體、多媒體設計與科技等，將實體與虛擬世界結合，展現學生的創作思維。



其中一項展品，以漁灣街市為題材，運用了不同的視覺方法，如「分層手繪」、「相片視覺盤點」、「時序記事圖板」等去記錄三間漁灣街市的店舖：美琪服裝店、羅太的零食店和吳生的妙園肉枱。當中呈現的不只是店舖的人和商品，還有店舖珍存的「知識」。



學生Queenie介紹作品時就指與一般超市和商場比較，本地街市看似混亂，但卻絕非過時。每間店舖都各保儲存了獨特的民間經驗和智慧，必須耐心細緻處理，才能在視覺上逐一展現出來。



現今流行餐前先「打卡」，年展早前舉行一場題目為「深食深對話」的分享活動，帶出食物不單只為果腹，更是生活的宣言，令食物的意義超越饗宴和速食的層面，啟發更多深度思考。



今屆展品分為七個主題，於理工設計學院賽馬會創新樓的平台展覽廳、各樓層展廊及工作室展出，參觀人士更可順道欣賞創新樓的獨特建築設計，展期間還會舉辦多項活動，包括物料資源中心開放日、SDWorks 商店、工作坊、設計對談等。公眾人士可免費參觀，展期至下月20日，逢周日休息。