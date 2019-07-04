立會外藏氣槍判感化　港獨青年劉康上訴得直

「學生動源」前成員劉康，在前年12月立法會外抗議修改《議事規則》集會上，被警方截查時發現他身上藏有氣槍而遭檢控，去年被裁定管有仿製火器罪成判感化18個月。他不服定罪早前提出上訴，高院今(4日)裁定劉上訴得直，撤銷定罪及判刑。



法官在判詞指，上訴方曾指原審裁判官向劉作出的提問超越釐清其證供的界限，變成主動盤問劉，且以該些提問作為不信立劉的證供之基礎，令劉不能獲得公平審訊。法官就此點認為，雖然原審提問數量並不算多，且大部分提問內容在劉的主問及盤問時亦有觸及，但觸及的事情都是有相當重要性，法官不能否定原審對劉的誠信評估和證據考慮有受該些提問影響。



法官又指，雖然認同沒有該些提問，案中證據也支持原審裁斷，但亦不能排除上訴方稱原審可能以該些提問作為不信立劉的基礎，以及令旁觀者認為原審加入主控的行列，非保持客觀態度。法官因此認為本案的定罪難稱穩妥。



判詞指，法官認同上訴方所指，原審不接納劉稱帶氣槍是用作自衞，但原審並沒有清楚表達，如何證實劉當時管有氣槍是帶有犯罪目的，法官認為情況令人不安，使人對裁決的穩妥性起疑。基於以上各點，法官裁定劉上訴得直，撤銷其定罪及判刑。



劉下午在高院門外指，他認為政府控告他管有仿製火器屬荒謬，並指裁決證明政府大錯特錯，是政治檢控。他重申自己支持自由、民主，呼籲政府停止做愚蠢的事。