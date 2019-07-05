機電署調查結果與港鐵一致　系統證安全前不准行車測試

繼港鐵今午(5日)公布今年3月荃灣線兩列車相撞的調查報告後，機電工程署傍晚亦公布其聘請海外鐵路安全專家所作的獨立調查。結果顯示，系統承辦商為軟件進行修改期間出現程式編寫錯誤，與港鐵調查報告一致。



該署指，系統承辦商為軟件進行修改期間出現程式編寫錯誤，導致主區間電腦在切換至暖備用區間電腦後無法建立中環站的渡線軌道數據。因此，列車自動保護系統未能發揮應有作用，無法防止兩列列車同時進入中環站的渡線軌道，導致列車相撞。



除了編寫錯誤，機電署認為引入暖備用區間電腦屬承辦商的一項獨特和非標準設計，有別於現有信號系統，該非標準設計所帶來的潛在風險未完全包括在承辦商的風險評估內，但承辦商未有在實地測試前，在可行範圍下為暖備用區間電腦作最大程度的模擬測試。



機電署認為，因應新信號系統的獨特和非標準設計，港鐡在系統測試過程中應加強警覺性及避免過度依賴承辦商。該署會密切監察港鐵落實改善措施，在完成改善措施及該署經審視認為新系統安全後，才會容許恢復荃灣線新信號系統的行車測試工作。