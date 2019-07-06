600示威者一度包圍屯門警署　道路受阻2小時

大批示威者響應網民號召參加「光復屯門公園」行動，要求當局處理噪音滋擾、取締不雅賣唱等活動，遊行至下午5時結束。至晚上7時許，部分示威者到西鐵屯門站一帶散去時，與其他在場的市民口角，期間有示威者稱被襲擊，警方事後帶走一男一女協助調查。



到場的立法會議員林卓廷把其中一名涉事的中年女子帶到警方前，林稱有示威者報稱被她襲擊，故交由警方帶走，以免群情太洶湧。



其後部分戴上口罩的示威者要求警方開路讓他們離開，聲稱無意佔路。警方其後作廣播，稱會後移防線，呼籲示威者為了其他道路使用者和屯門居民，不要再阻礙交通，又着襲擊事件的受害人和目擊者與警方聯絡。



至晚上8時許，逾600人包圍屯門警署，阻塞警署對出的杯渡路，震寰路亦一度被阻，期間他們高叫「香港警察，包庇罪犯」等口號。約8時半，示威者突然包圍一名戴Cap帽、戴眼鏡及口罩的男子，懷疑他拍下其他示威者的容貌，示威者一度擁上推撞該男子，男子眼鏡、帽被打甩，手機亦被搶去，有自稱是社工的女士檢查他的手機。至約9時15分，男子突高呼向警方呼叫救命，警方從後衝入人群帶走該名男子。



至晚上9時40分，示威人士逐漸散去，杯渡路一帶道路重開。