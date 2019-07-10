坪輋路虐狗狂徒出沒　4唐狗中毒死亡3昏迷

打鼓嶺坪輋路雲泉仙館附近一間鐵皮屋，今早(10日)6時11分，一名屋內收養了17隻流浪狗的姓孔住客，在起床後赫見其中4頭狗隻離奇死亡、3隻昏迷及1隻不停痛苦抽搐，地上則留有一盆來歷不明的狗糧，懷疑狗隻遭人蓄意落毒，於是報警，並且即時為其中抽搐的狗隻灌水，始救回愛犬一命。



警方到場調查，並且通知愛護動物協會職員到場協助，將3頭昏迷狗隻檢走，作進一步治理，其餘4隻唐狗的死因，則有待進一步剖驗，警方列作虐待動物案件處理，案件交邊界警區重案組跟進，多名探員到場搜證，正追緝虐狗狂徒歸案。



據孔表示，自己從事工程工作，租住上址三個月，月租12,000港元。由於入伙前，曾花費4萬港元維修屋內的水電及裝修，但業主一直拖欠該筆維修費用，故他遂拖欠兩個月的租金，為此與業主曾發生糾紛，未知事件是否與此有關。



愛協發言人表示，今早愛協督察接獲警方通知，坪輋有狗主發現家養的狗隻有異常，懷疑遭人放置毒餌，所以報警求助。愛協督察到場協助，發現共有7隻唐狗懷疑中毒，其中4隻已死。存活的3隻狗分別是黑色雄性唐狗、啡色雌性唐狗及啡色雌性唐狗（有晶片）。至於已經死亡的狗隻分別是為2雄性及2雌性。愛協督察已經將3隻存活的唐狗送往愛協中心救治，另外4具狗屍由警方安排送往漁護署化驗。

