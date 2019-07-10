DSE放榜：日背100英文生字　劏房女考佳績冀成教師

人窮志不窮，努力總有出頭天，香島中學多名基層學生憑着個人毅力考獲優異成績。居於土瓜灣狹小劏房的楊劍琳，最佳5科成績考獲24分佳績，計劃入讀港大中文教育，冀將來成為教師。3年前她由廣州來港就讀中四，英文成為她最大障礙，即使「skill」、「repeat」等簡單單字亦不懂，老師以英語指示收拾桌面亦不理解，直言只有小學程度，經過3年努力終考獲3級達標，令她喜出望外。



楊同學3年來不斷惡補英語，曾經將英語聆聽卷逐句默寫，連續3個月每日背100個生字，但中六英文科模擬考試仍有多卷「肥佬」，令她深感絕望，「當時匿埋廁所大喊，覺得睇唔到進步」。雖感絕望但她未有放棄，最終英文達標，她勉勵其他學生「未到最後一刻都唔可以放棄」。



而考獲5科5**連同數學延伸部分亦考獲5**的譚泳盈，一家七口居於深水埗一個劏房單位，平時需要在飯桌上做功課，出身基層的她深明公立醫院排長龍問題，希望日後成為醫生，照顧家人。



譚同學指學習不能死讀書，需要從日常生活中找出興趣，「試過喺廚房聯想到化學，見到豉油就會查吓咩成分導致有鮮味」。雖然她與家人蝸居於劏房狹小單位，但她認為不是問題，可以利用圖書館等資源溫習。



憑努力創佳績的還有東華三院呂潤財紀念中學的吳俊熙，來自單親家庭的他，中三時與母親來港生活，與外公外婆一家共8人居於屋邨單位，他的床也是他的書桌，但狹小空間並未打倒他，俊熙4年來刻苦用功，克服英語等種種障礙，最終考獲2科5**、4科5*佳績，並獲倫敦帝國學院有條件取錄，若成功申請獎學金，將負笈海外圓夢。俊熙勉勵其他基層新移民，「基層唔代表我哋唔得，我哋要用有限嘅資源，做最多嘅嘢！」