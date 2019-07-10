DSE放榜：導盲犬陪應試　英華視障生獲滿意成績

文憑試(DSE)今(10日)放榜，有人歡喜有人愁，當中少不了辛酸苦讀的故事。英華女學校一名先天視障的學生蔡樂詩，視力剩下不足一成，只能感應光與影，她帶同導盲犬一同走入試場，在一直堅持下終取得滿意成績，希望最終實現修讀翻譯課程的願望。



視網膜退化的蔡樂詩，中二時轉到英華女學校就讀，依靠點字課本學習。她指，點字課本很厚很重，形容足足有8公斤，有時上學都因太重需叫車。她鼓勵視障學生不要放棄，成績好壞不要緊，每人專長不同，發展亦不同，最重要找到目標與興趣。



蔡沒有透露實際成績，但以中文成績最佳，她最喜歡音樂科，指聆聽時要「看」五線譜，因點字課本要靠摸，往往比普通學生花多8至10倍時間，作曲亦很花心機。最艱難的是數學科，圖像、立體等課題一點不容易，要多加練習。



她感謝心光盲人學校的資源老師支援，每周到校跟進學習，特別感謝馮杏歡老師細心照顧，幫了她很多。她又感謝英華的同學與老師，常提醒她準備課本，甚至幫她做筆記。至於父母，蔡感恩家人一直支持她做任何事。她指，能在普通學校學習，希望大家日後當她是「普通人」。



受訪期間，導盲犬Bene一直形影不離，原來Bene更陪着她一同走入試場。蔡指，動物讓人無憂無慮，為她紓解不少壓力，她與Bene好像心靈相通一樣，應考DSE緊張時，Bene也會感到緊張而伏下。