「電飯煲之父」蒙民偉 　骨灰盅離奇出現在金山郊野公園

跑馬地黃泥涌道天主教墳場再有名人骨灰盅離奇失竊。今日(14日)下午1時許，警方接獲一名姓廖男子報案，指其姓蒙妻子在金山郊野公園擔任清潔工，上周五(12日)在長源路2號燒烤場清理垃圾時，在泥土內赫見一個寫有「蒙民偉」的骨灰盅，其妻不知蒙民偉是名人，惟因同姓惦記在心，事後向丈夫分享此事，其夫知悉後大驚，遂報警處理。



警方隨後接報到場，不排除有關骨灰盅在跑馬地天主教墳場失竊，隨後已檢走骨灰盅，並聯絡墳場人員及相關家屬了解事件，案件列作求警調查，交由長沙灣分區人員跟進。根據資料，「電飯煲之父」、信興集團始創人兼慈善家蒙民偉在2010年逝世，安葬在跑馬地天主教墳場。



蒙民偉之子蒙德揚接受查詢時，方知其父骨灰盅被發現離奇埋在上址。蒙指，他上月底曾偕同家人到跑馬地天主教墳場拜祭父親，其姊首先到場，赫見骨灰龕位遭人破壞，父親骨灰盅亦被人盜去，立即報警處理。據悉，骨灰龕位內並無陪葬品，蒙的家人一直有就事件聯繫警方，惟暫未有任何調查結果。



蒙直言對事件感「不明不白」，強調家人並無與人結怨，「完全估唔到係邊個做！」他續稱，由於家人大多信奉天主教或基督教，不會迷信事件會影響家族發展，而對於日後是否加強骨灰龕位的保安措施，則要和家人商量再作定論。



黃泥涌道天主教墳場早前亦發生名人骨灰盅被盜案，前日(12日)下午1時許，一名姓高(46歲)男子到場拜祭先人時，發現已故女星尤敏與丈夫高福球合葬的骨灰龕位遭破壞，雲石面被扑爛，2個骨灰盅及一條唸珠被盜去。警方把案件列盜竊案處理，交由灣仔警區刑事調查隊跟進。