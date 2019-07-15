消委會：喉糖含西藥勿多食　「得果定」兒童不宜

喉嚨痕癢痛楚時，食粒喉糖或可紓緩徵狀，不過市面上充斥林林總總的喉糖，部分含各種西藥或中藥成分，食用時要多加留意。消費者委員會檢查市面41款喉糖或口含片樣本，當中10款為註冊西藥，1款為註冊中成藥，其餘30款歸類為食品。



在10款西藥樣本中，9款含各種消毒殺菌成分，例如地喹氯銨、苯扎氯銨、西吡氯銨等，過量服用可能引致口腔痛、出紅疹、氣喘、過敏反應、腸胃不適，甚至呼吸困難。以每粒含0.25毫克地喹氯銨的樣本計，藥劑師建議每日最多可服8粒，亦不建議10歲以下兒童服用。另有2款樣本每粒含約2.5毫克己雷瑣辛，為一種輕微的局部麻醉劑，藥劑師建議只宜用於6歲以上人士，每天最多可服9粒。



當中「使立消」多款產品含2,4-二氯苄醇及戊間甲酚，有機會引致胃部不適及刺激中樞神經。另外「得果定」喉片檸檬及「Scassh」Trouch Lozenge含地喹氯銨，專家提醒6歲或10歲以下兒童不應服用，有機會出現舌頭或口腔痛。另有4款含止痛成分的喉糖，當中一款含有鹽酸氨溴索，成分可經母孔傳給嬰兒，哺乳期婦女要避免服用。



30款喉糖雖被歸類為一般食品，但亦要注意糖含量。消委會檢視樣本的營養標籤後發現，部分未有清晰列出每日服用上限及服用方法，即使按量服，每日攝入糖分最高仍可佔攝入限量50%。22款喉糖每粒含有0.02克至2.8克不等的糖分，當中3款每粒糖分更超過3克，以早午晚各食2粒，一天食6粒為例，攝入的糖含量已接近世界衞生組織建議的成人攝入限量的三分之一。



消委會建議，市民選購及服用喉糖前，必須了解成分是否適合自己，留意包裝上是否列有藥劑製品註冊編號或中成藥註冊編號；孕婦或哺乳婦女食用前應諮詢藥劑師或醫護人員。服用含藥性喉糖時，必須遵循標示的建議服用劑量，避免誤服或過量服用危害健康。該會又提醒，喉糖只能紓緩喉嚨痛徵狀，治標不治本，如持續不適，應由醫生診斷並處方適合治療，又指喉糖多以糖或甜味劑為主要成分，大量進食容易導致蛀牙或肥胖。