政Whats噏：黃偉綸死攬明日大嶼　鄉議局批遠水難救近火

修訂《逃犯條例》風波持續咗逾月，引發多場遊行示威、警民衝突，戰線亦蔓延到全港各區，社會嚴重撕裂，唔知點收科，睇怕日後要推具爭議性議題恐怕都會好困難，尤其係「明日大嶼」填海計劃。發展局局長黃偉綸早兩日仲死攬住「明日大嶼」，就連過往大多支持政府嘅新界鄉議局，主席喺今日(16日)嘅鄉議局會議上都形容「明日大嶼」係遠水難救近火，唔知聽完會唔會考慮做番多啲爭議性較低嘅中短期措施呢？



鄉議局主席喺會議上提到近日嘅社會紛爭，認為「冰封三尺，非一日之寒」，市民累積咗咁多怨氣並唔係一朝一夕所造成，指香港過往有好多民生問題，包括房屋、教育、醫療、退休保障等，市民都好多不滿，不過政府就冇正視問題，結果就係「民生搞唔好，難以叫市民支持政府」。睇嚟佢覺得今時今日嘅社會局面，已經唔單止係《逃犯條例》修訂引起嘅爭議，而係種種問題加埋所致。



既然民生係問題源頭之一，鄉議局主席就針對住呢方面畀咗啲意見，話佢聽到好多人都關注房屋問題，特別係近年樓價高企，必須要盡快解決，但就形容「明日大嶼」係遠水難救近火，倡議政府研究吓公私營合作，開放更多新界私人土地，指過往馬灣、愉景灣等都有成功例子，強調唔少鄉村祖堂都願意配合咁話。



查實「明日大嶼」自舊年施政報告提出之後一直被鬧爆，當中包括架空土地供應專責小組，即係喺公眾諮詢報告出爐前，政府就已決定咗點做，被批評為假諮詢，加上「明日大嶼」造價昂貴，或會動用過萬億元財政儲備，淘空庫房，爭議絕對唔細，而且要成十幾年先見成效，難怪鄉議局都覺得「等唔切」，叫政府研究吓其他方案先至得。



老實講，社會上有好強烈嘅聲音反對「明日大嶼」，而立法會被打到爛蓉蓉，唔知能唔能夠如期復會，就連財務委員會都將相關嘅前期研究撥款申請放到最後位置，可謂係通過無期，隨時變咗海市蜃樓，但係黃偉綸仲話唔會輕易放棄，明顯係連當前形勢都搞唔清。



政府一直話用「明日大嶼」解決房屋問題，都唔知有冇諗過劏房戶等唔等到咁耐，所以鄉議局主席都有強調政府呢一刻更加要果斷啲去增加房屋供應，否則係解決唔到市民嘅怨氣。意見其實就好清楚嘞，但政府今時今日仲有冇能力去推動政策，就係另一個疑問喇！



