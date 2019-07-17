金山郊野公園再發現骨灰盅　清潔工報案

今早(17日)10時02分，金山郊野公園石梨貝水塘燒烤場附近，一名姓蒙(42歲)女清潔工，發現泥土半淹着2個骨灰盅，遂報警求助。警員到場，經調查後將該2個骨灰盅檢走，暫列作求警調查處理。據悉，該骨灰盅刻有姓高先人名字。



據姓蒙女清潔工表示，今次與上次發現「電飯煲之父」蒙民偉的骨盔盅現場相距約數十米。今晨她擬進入草叢取出掃帚時，驚見泥土埋藏兩個白色的骨灰盅，感到可疑，遂仔細查看。她再次發現骨灰盅，感到「好神奇」，但毫不害怕，因為她認為做了一件好事，為家屬尋回先人的骨灰盅，家屬會覺得安心。



本周日(14日)下午1時許，姓蒙女清潔工，亦在上址燒烤場泥土，發現一個寫有「蒙民偉」的骨灰盅。蒙民偉之子蒙德揚表示，上月底偕家人到跑馬地天主教墳場祭拜亡父，驚見骨灰龕位遭人破壞，內裏骨灰盅不翼而飛，當時已報警求助。



另外，跑馬地天主教墳場於上周五(12日)發生名人骨灰盅被盜案，當日下午一名姓高(46歲)男子報案，指到上址拜祭先人時，發現已故女星尤敏與丈夫高福球合葬的骨灰龕位遭破壞，內裏2個骨灰盅及一條唸珠被盜去，警方把案件列盜竊案處理。