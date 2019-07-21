我有正能量：聆聽喜「閱」　學習彼此守護

人生不如意事十常八九，身邊人或自己有情緒困擾，一句「唔好唔開心」可曾足夠？關注心理健康組織「說書人」近日把9名義工的真人真事，共18個關於聆聽的課題集結成書，沒有硬道理，也無完美公式，由讀者自行細味不同故事主人翁的經歷，藉此探索聆聽之道，學習彼此守護。



「細個考公開試聆聽卷，大家都被教育要聽重點、搵答案，較少去了解發言者背後嘅需要或情緒。」說書人創辦人之一、臨床心理學家李昭明表示，組織成立4年來，最常被問及如何與出現精神困擾的家人朋友相處。她認為，不少港人習慣以「解難模式」聆聽，重點往往落在處理事件上，其實可以人的感受為先，回應不同情緒或背景的人，甚至自己的需要。「唔再係『你』同『我』，而係『我哋』展開對話同相處。」



坊間有不少書籍談論溝通技巧，然而聆聽並無萬試萬靈的必勝心法，更會隨着每日生活接觸到的人，以及成長過程中面對的挑戰和掙扎而有所變化。李指，新書選擇摒棄說教、指南形式的編排手法，而是集合多個真實故事，附以日常小練習，冀讓讀者在閱讀過程中參與同行，就聆聽這個課題建立自己一套觀點和習慣。



聆聽的對象，除了他人之外，有時亦包括自己，組織義工Chocolate便分享了一段照顧自己的故事。「以前我係一個『just say yes（只說好）』嘅人，希望滿足人哋要求，覺得見到佢哋開心，我就會開心，即使有時壓力好大。」後來，她開始頻頻頭痛，長期感到疲倦、煩躁不安、缺乏耐性，種種信號令她意識到自身承載力有限。「正視自己嘅情緒，先有能力扶持人哋，適當時要畀對方知道自己嘅想法，一齊調節。」



組織成員Amanda強調，聆聽無黃金標準，溝通過程中亦毋須為自己或對方打分數，「就算係我哋，都係持續進修緊，間中依然會覺得『死啦，咁講係咪唔係咁好』。其實冇問題㗎，每一次聆聽都係增進彼此認識嘅好機會。」想真正與對方「同行」，大概還靠在聆聽下一番苦功。



說書人由臨床心理學家李昭明及中大心理學系教授麥穎思成立，兩名專業人士跳出象牙塔，以社交媒體為基地推廣精神健康訊息，同時藉分享故事冀消除公眾對精神病的歧視、標籤和誤解。組織過去舉辦多場「說書日」，邀請公眾與具精神病經歷人士面對面對話，親身聆聽過來人的故事，令不少參加者了解到他們同樣是普通人，會經歷情緒高低起伏，需要他人陪伴支持，亦讓精神病患者與公眾連繫起來，共同推倒偏見這道高牆。

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