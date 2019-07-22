修例風波：元朗衝突未止　有傷者昏迷

【00:29】有列車在已關閉的元朗站月台開啟兩道車門讓市民上車。



【00:10】有傷者在元朗站外昏迷，正在急救。



【23:40】被追打黑衫青年滿身傷痕。



【23:30】警方接報到場控制場面。



【23:20】西鐵線列車來回方向服務回復正常，元朗站恢復上落客。



【23:00】在場的立法會議員林卓廷掛彩，嘴部受傷流血，現正在屯門醫院接受治療。



修例風波持續，衝突不斷蔓延，元朗更發生集體毆鬥。今晚(21日)有一批元朗守護者「白衫軍」在區內遊行後，有人聲言「一見到黑衫人」就打，一名黑衣青年慘遭幾十人集體圍毆。其後，更將打鬥蔓延至西鐵元朗站，黑衫人與白衫漢在站內不停打鬥，最後更在車廂內作困獸鬥，雙方以棍及雨傘作武器，尖叫聲及喊聲響遍整個車廂。



據悉，有元朗居民收到線報，指有人將於今晚會到元朗計劃進行「光復元朗」行動，有聲稱為「元朗守護者」人士申請了一個「反對暴力大遊行」，在鳳攸北街以巡區式遊行，部份人帶上口罩，遊行過程秩序井然，並未有發生任何衝突。



至晚上9時許，在現場聚集的人愈來愈多，多達數千人，不少人更從九龍進入元朗支援，有人更稱已在坑渠邊準備好一袋袋「屎彈」迎戰。「白衫軍」聲言在西鐵站及大馬路附近，一見到着黑衫的人就當係示威者圍打毆打。



其後，有黑衫青年於街頭遭人圍毆，有人拍下過程及上載到互聯網，短片顯示有一名黑衫青年，遭一群白衣大漢集體圍毆，事主無力反抗及逃走，惟依然被追及，最後事主倒地，追至的白衫大漢仍不放過他，有人用腳踢其身體。



另外，一批黑衣人與一批「白衫軍」，於元朗西鐵站狹路相逢，隨即引發短兵衝突。兩批人首先在車站大堂外對峙，互相對罵一番後，繼而發生打鬥，互相推撞，其中一批人入閘後，繼續上演打鬥，有人拖來站內消防喉向對方射水。及後，兩批人更衝上月台繼續打鬥，最後一齊進入車廂，以棍及雨傘作困獸鬥，情況極為慘烈。



港鐵宣佈，因應元朗站大堂出現突發事件，西鐵綫列車來回方向不停元朗站，同時安排列車在元朗站接載乘客離開元朗站。